Arma di Taggia, a settembre riprende l’attività del Judo Club Sakura

Arma di Taggia. Dopo aver aspettato ben sei mesi per riaprire i corsi di judo e ju-jitsu, finalmente martedì 1 settembre riprenderà ufficialmente l’attività del Judo Club Sakura Arma di Taggia Asd.

In questi mesi di blocco delle attività dei vari sport, il Judo Club Sakura si è impegnato per far continuare gli allenamenti agli atleti agonisti e per fare sì che con varie attività organizzate per i più giovani rimanesse sempre attivo il legame atleti/tecnici, atleti/società.

Per gli atleti più giovani, sono state organizzate varie attività, tra le quali quelle di disegno che portavano a colorare un libretto con i principi fondamentali del judo e le varie tecniche e mentre coloravano e disegnavano, i bambini potevano ripassare quello che i loro insegnanti avevano spiegato in palestra.

Il Judo Club Sakura Arma di Taggia Asd ha inoltre aderito al concorso indetto dalla FIJLKAM intitolato “Disegna il tuo sport durante il Covid 19” e numerosi giovani atleti del “Sakura” sono stati premiati dal Comitato Regionale Ligure, avendo dimostrato notevole capacità di espressione usando carta e matite colorate. La premiazione è stata chiusa da una bella festa, alla quale sono stati presenti il Presidente del Comitato Regionale Ligure FIJLKAM M° Filippo Faranda, il delegato provinciale CONI avvocato Alessandro Zunino, il delegato provinciale FIJLKAM M° Daniele Berghi, il delegato allo sport del Comune di Taggia Raffaello Bastiani ed Espedito Longobardi, assessore con delega all’Urbanistica ed Edilizia privata, Sicurezza del territorio e Polizia Locale del Comune di Taggia. Con tutte le precauzioni necessarie come mascherine, disinfettanti per mani e distanziamento, la festa si è svolta all’ aperto ed i ragazzi hanno ricevuto in dono dal Comitato Regionale Ligure FIJLKAM delle bellissime tute, zainetti e t-shirt.

Sempre per i più giovani, nel mese di luglio si sono svolti giochi all’aperto, sempre inerenti lo sport del judo e Ju-Jitsu ed i bambini e ragazzi, sotto la guida dei tecnici, hanno potuto divertirsi continuando a seguire il loro sport.

Per gli agonisti, dapprima venivano tenuti uniti con esercizi e tecniche spiegati on-line, poi con allenamenti all’ aperto senza contatto e vicinanza e poi, non appena è stato dato il benestare a riprendere il contatto, sono ripresi gli allenamenti, attenendosi rigorosamente alle disposizioni di legge per quanto riguarda distanziamento, igiene, norme sanitarie.

Dopo tutto questo, ora è arrivato il momento di riaprire. La Società ha già organizzato il tatami in modo da poter avere le aree

di allenamento che rispettino le misure prescritte dalla Federazione, si è munita dell’ apparecchio per misurare la febbre, dei disinfettanti adeguati e di tutto ciò che le norme prevedono.

All’inizio, in parte l’ attività verrà ancora svolta all’ aperto, soprattutto se continuerà ancora un clima estivo, ma poi, gradualmente, tutto dovrebbe tornare alla normalità. Il Judo Club Sakura Arma di Taggia Asd è dotato di uno staff tecnico invidiabile: il direttore tecnico è il maestro Benemerito Alberto Ferrigno, cintura nera 7° Dan, quindi, a seguire i vari corsi, vi sono i tecnici M° Andrea Molinari, gli istruttori Manuela Ferrigno e Alessio Ferrigno e l’aspirante allenatore Cristina Ronzitti.

I corsi riprenderanno martedì 1 settembre sia per il Judo che per il Ju-Jitsu.

Per il Judo, il martedì e giovedì si terranno i corsi per i più piccoli (4 – 5 anni), quindi seguiranno i corsi per i fanciulli ; il lunedì, mercoledì e venerdì si terranno i corsi per i Ragazzi, Esordienti A, Esordienti B, Cadetti, Juniores e Seniores.

Per quanto riguarda il Ju-Jitsu, i corsi si svolgeranno il martedì ed il giovedì.

Gli atleti che si avvicineranno per la prima volta a questi sports, potranno usufruire di quindici giorni di prove gratuite.

Per tutte le informazioni, oltre che in sede presso le Ex Caserme Revelli, Padiglione Palmanova, in Via San Francesco ad Arma di Taggia, tutti i giorni escluso il sabato dalle 17,00 in avanti, ci si potrà rivolgere telefonicamente al 347-2441816.