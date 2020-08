Taggia. I servizi igienici della spiaggia libera “La Fortezza” di Arma sono chiusi da tempo. Una catena e due lucchetti rendono inaccessibili le toilette ai molti bagnanti che in questi giorni affollano il litorale in questi giorni di agosto.

E inoltre, come ci segnala Mario, un nostro lettore: «Questa situazione crea non poco disagio agli utenti, già costretti per le norme anti-covid ad effettuare prenotazioni giornaliere tramite il sito comunale».