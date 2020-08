Anche il cane molecolare Zoe dei VVF Imperia nelle ricerche di uno scomparso nello spezzino

Varese Ligure. Partecipa anche Zoe, il cane molecolare in forza all’unità cinofila dei vigili del fuoco del Comando di Imperia, alle ricerche di una persona scomparsa.

Si tratta Piero Grisotti, poeta 82enne ex operaio di Saluzzo, del quale non si hanno più notizie dal 7 luglio scorso. Le ricerche sono riprese ieri mattina.

Come scrive cittàdellaspezia.com, Grisotti si era allontanato dall’abitazione del figlio, in Val di Vara, dove stava trascorrendo qualche giorno in relax, per poi non fare più ritorno.

La sua storia ha fatto il giro di tutti i quotidiani arrivando anche alla redazione di “Chi l’ha visto”. Nella scheda relativa all’uomo ci sono tutti gli elementi al fine dell’identificazione.

“Piero Grisotti detto Beppe, 81 anni, operaio in pensione – si legge nella scheda -, vive con la moglie a Saluzzo. Lunedì 6 luglio è arrivato a Costola, in località Lissa di Sotto, una piccola frazione di Varese Ligure, per passare qualche giorno di vacanza a casa del figlio. Dopo un riposo pomeridiano, intorno alle 16:30 è uscito per andare a cercare la moglie che non era in casa. Non ha con sé il cellulare, ma dovrebbe avere i documenti. E’ un buon camminatore, e potrebbe aver percorso diversi chilometri a piedi. I familiari non escludono l’ipotesi che possa aver chiesto un passaggio per il Piemonte“.

Inoltre a pochi giorni dalla sua scomparsa partì anche la mobilitazione sui social network.

E’ online la pagina Facebook “Ritroviamo Piero Grisotti ‘Beppe'”. Uno spazio dove sono rinnovati gli appelli alle ricerche e i contatti per le opportune segnalazioni.