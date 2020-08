Ambiente, l’onorevole Augusta Montaruli (FdI) porta sulle spiagge dell’Imperiese il tema dell’ecologia e della raccolta differenziata

Imperia. Il mare è patrimonio dell’uomo, le spiagge sono un patrimonio per la Liguria ed abbiamo bisogno di curarle anche in maniera pratica ed ecco che Fratelli d’Italia pensa ad una campagna che lasci un segno, anzi una buona impronta: a tutti coloro che si presenteranno con un rifiuto riciclabile, che sia vetro o plastica o carta non importa, verranno consegnate delle ciabatte da mare targate Fratelli d’Italia.

Nei gazebo ci sarà, per parlare di ecologia, di ciclo del riciclo, anche l’Onorevole Augusta Montaruli che è autrice dell’iniziativa ed il responsabile provinciale per le elezioni regionali Paolo Strescino che dichiara:

«Dopo oltre un mese di gazebo di protesta contro questo governo oggi proponiamo una riflessione su di un tema che sembra passato di moda, ma che è attuale: l’inquinamento e l’impatto che ha l’uomo sulla natura. Se ognuno di noi facesse una piccola parte per riciclare, per essere attento all’ambiente ne gioveremmo tutti e tutti potremmo contribuire nel lasciare ai nostri figli un mondo migliore».

Ecco il programma di sabato:

alle 9.30 piazza Tiziano Chierotti di fronte spiaggia comunale Comune Arma di Taggia; alle 11 Banchina Medaglie d’oro Borgo Marina Comune di Imperia a cui seguirà alle 12 incontro con la stampa ed i candidati.

«Fratelli d’Italia propone ai liguri una Liguria forte, libera e coraggiosa che guarda e pensa all’ambiente».