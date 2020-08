Amaie Energia: «Variazioni nel servizio di raccolta rifiuti in occasione della Milano-Sanremo»

Sanremo. Amaie Energia comunica importanti variazioni nel servizio di raccolta rifiuti urbani per la giornata di sabato 8 agosto, in concomitanza con la gara ciclistica Milano – Sanremo. Le variazioni riguardano le Utenze Non Domestiche situate in via Roma, via Matteotti e vie limitrofe.

A seguito della prevista chiusura al traffico di via Roma e del posizionamento delle transenne, il servizio di raccolta verrà modificato, solo per il giorno di sabato e solo per le vie indicate.

E’ sospesa l’esposizione su via Roma e traverse per tutta la giornata di sabato. Le attività commerciali ubicate sul lato mare di via Roma potranno conferire i rifiuti correttamente differenziati in via Nino Bixio esclusivamente dalle 15 alle 15.30. Dovranno essere rispettate le seguenti posizioni di raccolta lato mare in Via N. Bixio angolo via Carli – Via N. Bixio angolo corso Mombello (levante e ponente) – Via N. Bixio angolo via Gioberti (lato ponente) – Via N. Bixio angolo piazza Bresca.

Le attività commerciali ubicate sul lato monte di via Roma potranno usufruire dei mezzi di raccolta che stazioneranno in via Feraldi dalle 14.00 alle 15.30 e in zona Casinò dalle 15.45 alle 17.15 per la raccolta di tutte le tipologie di rifiuto: umido, indifferenziato, vetro, cartone e plastica.

Le attività commerciali ubicate su via Nino Bixio dovranno conferire i loro rifiuti correttamente differenziati esclusivamente dalle 15 alle 15.30 per la raccolta di tutte le tipologie di rifiuto: umido, indifferenziato, vetro, cartone e plastica. Nessuna modifica per le attività situate in piazza Bresca e piazza Sardi, il servizio verrà svolto come di consueto.

I mezzi di raccolta solitamente posizionati in via Escoffier stazioneranno invece in via Feraldi dalle 14 alle 15.30. I mezzi di raccolta posizionati in zona Casino’ sono confermati con stazionamento dalle 15.45 alle 17.15. Infine, sarà possibile in via straordinaria esporre i rifiuti su via Roma dalle 1 alle 4 di domenica 9 agosto, con servizio di raccolta previsto entro le 8 di domenica.

Come da calendario annuale del servizio di raccolta, in via Roma nella giornata di sabato non è previsto alcun conferimento da parte di Utenze Domestiche. Si segnala infine che saranno aperti l’Ecopunto in via san Francesco sino alle 20.00 mentre l’Ecopunto in piazza Muccioli avrà una apertura prolungata sino alle 22.30.

Un volantino recante le disposizioni sopra esposte è in consegna in questi giorni alle Utenze Non Domestiche presenti nelle zone interessate.

