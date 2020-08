Allevamento e pesca, Mai: «Due marchi per la Liguria»

Genova. «Due marchi che potranno contraddistinguere gli allevatori e i pescatori liguri. Le aziende regionali potranno aderire per valorizzare i loro prodotti». Ad annunciarlo l’assessore regionale a Pesca e Allevamento, Stefano Mai.

«Due marchi con cui sarà possibile identificare subito i prodotti liguri di pesca e allevamento – spiega l’assessore Mai -. Il nostro obiettivo è quello di dare valore aggiunto alle attività di pesca e allevamento svolte in Liguria. Quando il consumatore vedrà uno di questi due loghi, potrà essere sicuro di acquistare prodotti liguri».

«I marchi saranno collettivi e verranno messi a disposizione delle aziende. Basterà farne richiesta dimostrando di averne i prerequisiti. Per la pesca è necessario svolgere l’attività di pesca in acque marittime locali e costiere. Per l’allevamento, questo dovrà avvenire nel territorio regionale.

I marchi sono stati denominati “Sistema Ittico Liguria Pescatori” e “Sistema Liguria Allevatori”. Gli obiettivi che ci siamo prefissi, sono tre: promuovere e valorizzare queste attività liguri; informare e assicurare i consumatori sulla provenienza aziendale dei prodotti; tutelare e promuovere la professionalità degli addetti di questi due importantissimi settori.

I marchi verranno anche promossi in tutte le manifestazioni alle quali parteciperà Regione Liguria perché il nostro intento è quello di creare un vero e proprio sistema di promozione integrata. Difatti verranno inseriti nel format che abbiamo creato per dare visibilità a tutte le nostre produzioni. Con oggi garantiamo un supporto importante alle nostra aziende ittiche e agricole. Le politiche europee riguardanti l’etichettatura non consentono di riconoscere rapidamente le nostre produzioni e con questi due marchi andiamo a sopperire in parte a questa mancanza comunitaria» – spiega.