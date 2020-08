Vallecrosia. Questa sera , nell’arena del pattinaggio, tra i giardini,in pieno centro teatro con musica: Decamerone 2020, che è stato ideato da Lilia De Apollonia,recitato dagli attori del suo Circolo , Reading & Drama.

Lilia ha ideato lo spettacolo durante il lockdown, ispirata dal capolavoro del Boccaccio, (novelle raccontate da giovani isolati, anno 1300, per pandemia di peste); da qui inizia e poi chiude lo spettacolo.

Purtroppo la pandemia e il lockdown sono attuali, anche se l’evento teatrale prevede molti autori del novecento ed altri temi. Musiche dal vivo eseguite dall’ artista sanremese Carlo Ormea, voce e polistrumentista, alternerà suoni e melodie ai momenti teatrali.

Gli attori del gruppo Reading & drama, creato da Lilia, che ne è regista ed anche attrice, sono di tutta la provincia: Paola Giolli, Enza Manna, Graziella Tufo, Marco Corradi, Toto Visconti, Jacopo Colomba, Vari temi e toni sono evocati: l’appuntamento è questa sera 28 agosto venerdì, alle h 21 e15, nel giardino dell’arena pattinaggio; per le norme covid occorre essere puntuali . Lilia e gli attori sono grati al Comune di Vallecrosia che ha fatto realizzare il recital, dopo le 2 sere di successo al giardino pensile Galleani Biancheri di Ventimiglia. Questo evento teatrale è unico per Vallecrosia, per Ventimiglia era stato un evento realizzato privatamente anche se aperto al pubblico.

Entrata libera. obbligo di dover usare la mascherina se si è vicini a persone o gruppi. I testi sono stati riscritti da Lilia liberamente da Boccaccio, Calvino, Benni, Neruda Una serata a sottolineare l’amore per il teatro di Lilia e soci, ad entrata libera come sempre per il gruppo. Il Comune vallecrosino ha dimostrato, rispetto ad altri, sensibilità e amore per il teatro