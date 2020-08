Alla Mondadori di Sanremo inaugurazione della mostra fotografica di Attilio Carnevale

Sanremo. Sabato 29 agosto, alle 19, presso la libreria Mondadori, in via Roma, 91 a Sanremo si inaugurerà la mostra “ [sog-get-ti-va] “, personale di fotografia di Attilio Carnevale.

“Un viaggio attraverso il superamento del fotografismo”. Un progetto narrativo per immagini del concetto di non oggettività della fotografia. Un invito alla lettura personale dello spettatore che potrà, immergendosi in un mondo minimalista grafico e compositivo, fondere le sensazioni visive ed emozionali in un continuo mutamento meditativo.

Una fotografia diretta, di sottrazione, che vuole evidenziare l’inadeguato appellativo di “verismo fotografico” troppo spesso associato alla pratica del fotografare. La mostra resterà visitabile fino al 20 settembre tutti i giorni con i seguenti orari lunedì-sabato 9,30-13/15-19,30, domenica 9,30-130/16-19,30, eccezionalmente sabato 29 e domenica 30 agosto aperto fino alle 23.

Ingresso libero. Per informazioni: Mondadori bookstore Sanremo, Attilio Carnevale: www.attiliocarnevalefotografie.it, info@attiliocarnevalefotografie.it.