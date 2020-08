Alla Chiesa degli Angeli di Sanremo i funerali dell’agente Raffaele Spagnuolo

Sanremo. Saranno celebrati giovedì 20a agosto alle 15,30, presso la Chiesa degli Angeli in piazza Colombo a Sanremo i funerali di Raffaele Spagnuolo: l’agente della polizia penitenziaria di 34 anni, morto ieri a seguito di una malattia. Originario di Foggia, il giovane dal 2015 era in servizio presso il carcere di Valle Armea. Affranti i suoi colleghi e amici di Sanremo che in questi anni avevano imparato a conoscerlo e si erano affezionati a lui.