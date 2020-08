Ospedaletti. Ha preso ufficialmente il via la nuova gestione del CITO (Circolo Iniziative Turistiche Ospedaletti), la struttura sportiva del tennis in corso Regina Margherita n.5, affidata per 12 anni alla società Tennis Sanremo srl ssd che fa capo a Riccardo Civarolo.

L’inaugurazione è avvenuta nel corso di una giornata di tennis a porte aperte alla quale hanno preso parte tanti giovanissimi residenti e turisti che hanno potuto usufruire di brevi lezioni gratuite a cura dello staff tecnico che da diversi anni opera con grande successo sui campi del Circolo Tennis Sanremo.

Erano presenti, oltre allo stesso Riccardo Civarolo e ai due vice-presidenti Settimio Di Felice e Gianmaria Tinelli, il direttore tecnico Matteo Civarolo e i maestri Valentine Confalonieri, Matteo Tosi, Marco Bisato, Fabio Orengo, Massimiliano Conti e Alessandro Petrone, e il preparatore atletico Diego Silva.

L’amministrazione comunale di Ospedaletti è intervenuta con il sindaco Daniele Cimiotti, l’assessore Giacomo De Vai e la consigliera comunale Simona Cecchetto delegata allo Sport.