Al via i saldi, Diano Marina parte con più parcheggi gratuiti e spazi espositivi esterni ai negozi

Diano Marina. I saldi quest’anno in Liguria, a causa dell’emergenza coronavirus, partono in ritardo, ma saranno comunque un appuntamento importante e, anzi, più atteso che in passato. Gli esercenti di Diano sono pronti al via. Grazie a un accordo fra Confcommercio e Amministrazione comunale, i negozi avranno uno spazio espositivo anche all’esterno, per le vie del centro ci sarà intrattenimento in filodiffusione e sono a disposizione numerosi parcheggi gratuiti.

Spiega la presidente di Confcommercio Diano Marina, Franca Weitzenmiller: «Aspettiamo molte persone fin da stamattina, anche per non perdere le tante occasioni che saranno proposte dai commercianti. Per le vie del centro e non solo ci sarà una vasta scelta per grandi e piccoli, abbigliamento e accessori dall’elegante allo sportivo, passando per il classico, senza dimenticare la possibilità di prendere un aperitivo, pranzare e cenare nei molti locali. Molti esercizi resteranno aperti fino alle 23 con orario continuato e grazie a un accordo con il Comune la merce sarà esposta anche all’esterno.

Inoltre, sempre l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione una novantina di posteggi gratuiti nei pressi dell’ex stazione ferroviaria. Per le vie del centro storico ci sarà intrattenimento in filodiffusione e ci sono dunque tutti gli ingredienti per delle giornate di affari commerciali, relax e divertimento. Inoltre quest’estate la zona pedonale è stata estesa anche a una parte di corso Roma e quindi Diano Marina risulta davvero invitante per tutte le famiglie. Ringrazio vivamente per la sensibilità e la collaborazione il sindaco Giacomo Chiappori».