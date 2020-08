Airole, acqua non conforme ai parametri di legge. Sindaco vieta utilizzo per scopi alimentari

Airole. L’Arpal ha riscontrato, attraverso analisi, che l’acqua campionata, proveniente dall’acquedotto Mantici, non risulta conforme ai parametri di legge. Questo il motivo per cui Maurizio Odoero, sindaco di Airole, ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua delle rete idrica comunale per usi alimentari, anche previa bollitura.

Nel piccolo borgo della val Roja, l’utilizzo dell’acqua è limitato dunque ai soli fini igienico-sanitari, per un tempo indeterminato: ovvero fin quando il provvedimento non verrà revocato.

Accertamenti sono in corso per individuare «tempestivamente le cause del superamento del valore dei parametri rilevati ed attuare i correttivi gestionali necessari all’immediato ripristino della qualità dell’acqua erogata».