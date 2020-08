Aicardi Assicurazioni, da oggi accreditata nella Rete Eticapro

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Assimoco iniziata un anno fa, nasce un’altra importante novità per Aicardi Assicurazioni che ha ottenuto l’accreditamento alla Rete Eticapro, un network costruito e ispirato al “modello benefit”, che oltre a CAES Italia e a Banca Etica a oggi conta sul territorio nazionale 30 Agenzie, B.C.C. di Brescia e Raiffeisen Servizi Assicurativi.

Rete Eticapro è un progetto di Assimoco, la prima Compagnia Assicurativa Italiana certificata B Corp e società Benefit, che sposando la filosofia B Corp di fare impresa non solo per profitto ma per generare impatto positivo su società e ambiente, offre un modello che pone attenzione al benessere delle persone e del pianeta.

Questa filosofia da oggi identifica anche Aicardi Assicurazioni, orgogliosa di farne parte.

In particolare, la più ampia iniziativa strategica Eticapro s’identifica in un modello distributivo dedicato, che attraverso un brand specifico e identificativo offre un percorso formativo tecnico-valoriale e una gamma di prodotti e servizi realizzati e pensati per gli Enti del Terzo Settore e il Consumo Critico.

La realtà intermediarie aderenti alla Rete Eticapro si impegnano infatti a perseguire obiettivi di beneficio comune e a misurare il proprio impatto sociale e ambientale attraverso un questionario BIA (B Impact Assessment) da ripetere ogni 2 anni.

Aderendo a Rete Eticapro, Aicardi Assicurazioni raggiunge un altro importante e significativo traguardo.

Tutte le informazioni sul sito aicardiassicurazioni.com