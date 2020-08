Affidata alla società Tennis Sanremo la gestione dei campi in terra rossa di Ospedaletti

Ospedaletti. E’ stata posta questa mattina in Comune la firma ufficiale per l’avvio della nuova gestione dei campi da tennis di Ospedaletti. Dopo aver sottoscritto l’atto di consegna lo scorso 16 luglio, oggi è stato il giorno della sottoscrizione della gestione per 12 anni affidata alla società Tennis Sanremo srl di Riccardo Civarolo.

Il documento è stato firmato dallo stesso Civarolo e dall’architetto Massimo Salsi responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, Urbanistica e Patrimonio per il Comune di Ospedaletti.

Gli estremi dell’accordo: 4.810,00 euro all’anno oltre lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione per un importo calcolato di 139.000,00 euro circa, lavori in parte già avviati e in gran parte pronti ad iniziare subito dopo il periodo delle vacanze estive.