Sanremo. E’ mancato ieri, dopo essere stato malto per mesi, Luigi Baldi. Aveva solo 46 anni ed era tifoso della Sanremese sin dall’adolescenza.

Dal carattere bonario da ragazzone sempre giovane, ha seguito i matuziani in innumerevoli trasferte. Fissa la sua presenza in casa tra gli ultras della Gradinata Nord. Tanti sono i supporter biancazzurri che in queste ore lo piangono. E non solo loro.