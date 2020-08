Addio Baldi storico tifoso della Sanremese. Domani il saluto degli ultras

Sanremo. «Non ti dimenticheremo mai». Domani, presso il cimitero monumentale “della Foce”, i ragazzi della gradinata nord daranno l’ultimo saluto a Luigi Baldi.

Morto il 3 agosto scorso a soli 46anni, ex operatore ecologico, era un tifoso storico della Sanremese, sempre presente (salute permettendo) sia in casa che in trasferta.

Per chi volesse tributare l’omaggio a Baldi, l’appuntamento e per domani, alle 14.50 nel piazzale antistante il campo santo.