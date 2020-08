A Dolceacqua va in scena “Amo la radio – 45”

Dolceacqua. Questa sera, alle 21.30, in piazza Mauro andrà in scena “Amo la radio – 45”.

«Le più popolari radio italiane hanno promosso il concorso “I Love my radio” per scegliere la canzone più bella tra le 45 che marcano i 45 anni dalla nascita delle radio libere. Noi abbiamo preso spunto dalla ricorrenza per creare uno spettacolo adatto alle arene estive: che sia la piazza a decidere qual’è la preferita, con l’opportunità di ascoltare la maggior parte di queste dal vivo.

Qualche titolo? “Albachara” di Vasco Rossi, “Senza una donna” di Zucchero, “Ti pretendo” di Raf, “Certe notti” di Ligabue, “50 special” dei Lunapop, “Salirò” di Daniele Silvestri, “A te” di Jovanotti, “Mondo” di Cesare Cremonini, “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, “Questa nostra stupida canzone d’amore” dei Thegiornalisti e molte ancora.

“Amo la radio – 45” perché 45 non è solo l’anniversario ma anche il formato (giri) con cui queste canzoni sono girate per decenni sui piatti dei giradischi. E come in (quasi) tutte le radio del mondo, alla musica si alterneranno le parole, che siano lampi di cronaca degli anni proposti o Vallanzasca che telefona a Radio Popolare durante una fuga, “Scusa Ciottim sono Ameri”, lo Scarpantibus e Viva Radio Deejay con Fiorello. Uno spettacolo estivo che è anche un tuffo nel passato più o meno prossimo, questa sera in piazza Mauro» – spiegano gli organizzatori.

E’ obbligatoria la prenotazione per tutti gli eventi presso l’Ufficio IAT di Dolceacqua al numero +39 0184 206666 o per email iat@dolceacqua.it. Per l’accesso all’area eventi presentarsi tassativamente 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Dopo tale orario i posti anche se prenotati, verranno ceduti.

In piazza Mauro l’accesso sarà consentito solamente dal Ponte Nuovo. Per le disposizioni Covid-19 gli spettatori sono obbligati ad indossare la mascherina durante il file, dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e dal momento dell’uscita dall’area eventi.