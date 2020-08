A Conio i funerali di Gianni Alberti, vittima dello scontro sulla superstrada ad Arma di Taggia

Borgomaro. Si terranno oggi alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Conio, frazione di Borgomaro, i funerali di Gianni Alberti, il 52enne di Taggia vittima dell’incidente avvenuto venerdì sera sulla superstrada nei pressi dell’area commerciale di Arma di Taggia.

L’uomo viaggiava in sella alla propria Kawasaki quando si è schiantato contro una Volkswagen Polo che si stava immettendo in via Doneghe. E’ morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nello schianto.

Lascia la mamma Vincenza, il papà Battista, la compagna Evelina, Alex con Anne Marie, Sharon con Anjad e l’adorato Adam, gli zii, i cugini e i parenti.

Dopo le esequie la salma verrà portata nell’area crematoria di Bra, in provincia di Cuneo.