A Borgomaro le celebrazioni di Santa Monica nella Pieve dei Santi Nazario e Celso

Borgomaro. Il giorno giovedì 27 agosto, nella Pieve dei Santi Nazario e Celso a Borgomaro verrà celebrata con particolare solennità la memoria liturgica di Santa Monica.

L’annuale e attesa ricorrenza della Santa ricopre un significato particolare per il Gruppo di mamme che, da ormai tre anni, si radunano mensilmente presso la Comunità monastica benedettina per affidare alla mamma di Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa, la vita dei propri figli, soprattutto quelli più lontani dalla fede e dalla vita della Chiesa.

Nel pomeriggio i monaci si renderanno disponibili per le confessioni. Alle 17 si celebreranno i Vespri e alle 17.45 verrà celebrata la Santa Messa, con la lettura di tutti i nomi dei figli affidati dalle mamme all’intercessione di Santa Monica.

La celebrazione Eucaristica sarà presieduta dal Can. D. Pierfrancesco Corsi, Vicario Episcopale per il Coordinamento dell’Attività Pastorale della nostra Diocesi di Albenga-Imperia: vuol essere, questo, un segno dell’unione tra un’iniziativa locale e il cuore della Diocesi, a significare l’unico intento della Chiesa di operare per il vero bene di tutti i suoi figli.

«A causa delle note restrizioni dovute alla pandemia non sarà possibile concludere la serata con il consueto rinfresco, che si spera di poter offrire nelle future edizioni». Per ogni informazione è possibile rivolgersi ai numeri telefonici 0183 54501 o 348 0680886.