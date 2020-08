A Bajardo ultimo appuntamento con la rassegna “Affabulando”

Bajardo. Si concluderà oggi a Bajardo la rassegna “Affabulando in Castel Bajardo” promossa dalla Accademia della Pigna in collaborazione con la Pro Loco.

Il quinto appuntamento culturale vedrà protagonista uno scrittore importante e un po’ dimenticato del nostro territorio, il romanziere d’inizio Novecento Giovanni Boine, che sarà illustrato dalla voce del professor Fabio Barricalla, poeta, filologo e curatore editoriale sanremese.

L’incontro è intitolato “Giovanni Boine, il Peccato e il peccatore”, giocando sul titolo del suo più noto romanzo. Alcune pagine saranno lette dalla voce dell’attrice Loredana De Flaviis del Teatro dell’Albero.

L’inizio è previsto come sempre alle 18, e in caso di pioggia si terrà ugualmente in uno spazio coperto attiguo alla Chiesa vecchia di S. Niccolò, suggestivo scenario di “Affabulando”.

Anche di questa conferenza sarà realizzato un video integrala che apparirà sul canale Youtube “Bajardo Lectures”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.