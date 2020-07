Volley Team Arma Taggia, Luca Ferrari allenerà i gruppi di prima e seconda divisione

Taggia. Il Volley Team Arma Taggia comunica di aver affidato la guida tecnica del gruppo partecipante al campionato di Prima e Seconda Divisione, Under 17 e Under 19 a Luca Ferrari.

Visti gli ottimi risultati conseguiti, dal tecnico sopracitato, nella scorsa stagione (1° posto in Seconda Divisione e 2° posto in Under 16) la società ha deciso di proseguire con un progetto volto a dare continuità ad una metodologia di lavoro ampliata a tutte le nostre categorie.

La società con a capo il presidente Vincenzo Brunacci ringrazia Luca Ferrari per la disponibilità dimostrata e augura a lui e il suo staff buon lavoro.

«Sono molto contento – dichiara Luca Ferrari – per me questo è motivo d’orgoglio perché significa che nella scorsa stagione abbiamo lavorato bene con le ragazze. Per me Arma è sempre stata al primo posto come società, sono di questa cittadina e spero di riuscire a fare bene per riportarla dove merita. Ci vorrà tempo per riuscire a conseguire obiettivi importanti ma con il lavoro e la dedizione sicuramente ci toglieremo delle soddisfazioni».

In merito al mercato e gli obiettivi stagionali: «Sul gruppo della Prima Divisione rimarranno alcune atlete dello scorso anno su cui si può costruire qualcosa di buono, ovviamente stiamo parlando anche con altre ragazze per capire se possono essere importanti per questa stagione e anche per il futuro. In Seconda Divisione ci auguriamo fortemente di riprendere da dove abbiamo lasciato la scorsa stagione, visto che eravamo in testa alla classifica. Dobbiamo perseverare con il lavoro, bene, come abbiamo fatto questa stagione - conclude coach Ferrari – e poi tireremo le somme».