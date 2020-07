Volley Team Arma Taggia, Fabrizia Fontanesi e Rodolfo Squillace alleneranno l’under 15

Taggia. Nell’ottica migliorativa e progettuale del settore giovanile, il Volley Team Arma Taggia, rinnova l’impegno di affiancare al gruppo di atlete, cat. Under 15, l’esperto tecnico Fabrizia Fontanesi che, in questa stagione, sarà coadiuvata da Rodolfo Squillace, in arrivo dalla NSC Volley Imperia per affrontare al meglio i campionati che andranno a disputare, con ogni probabilità le competizioni Under 15, Under 17 e Terza Divisione Fipav.

«Continua la collaborazione tra Volley Team Arma Taggia e SDP Mazzucchelli che come obiettivo hanno la crescita delle singole ragazze e dei gruppi – dichiara Fabrizia Fontanesi – grazie anche alla presenza del nuovo inserimento tecnico Rodolfo Squillace. La nostra ambizione è disputare dei campionati dignitosi, cercando di dare sempre il meglio e nello stesso tempo giocare e divertirsi».

«Vorrei ringraziare la Nsc Volley Imperia per questi 5 anni passati insieme – commenta Rodolfo Squillace – ringrazio tutta la dirigenza, gli allenatori con i quali ho lavorato e le ragazze che ho allenato. Lascio con dispiacere perché la Nsc è stata come una famiglia per me, nello stesso tempo abbraccio con piacere la proposta del Volley Arma Taggia tramite il presidente Vincenzo Brunacci che ha dimostrato sempre di avere molta stima nei miei confronti. Avrò il piacere di lavorare con un’allenatrice come Fabrizia Fontanesi, che conosco da tanto tempo e stimo per le sue qualità tecniche e umane, di conseguenza ho le motivazioni giuste per portare il mio entusiasmo e la mia esperienza in un gruppo molto promettente che già l’anno scorso ha lavorato in modo eccellente, ottenendo ottimi risultati».