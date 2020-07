Visita del presidente del Consiglio regionale Piana a Taggia, Ventimiglia e Monesi di Mendatica

Taggia. Domani il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana parteciperà, alle 16, al sopralluogo in via Boselli, a Taggia, sul progetto Park24 di Area 24, subito dopo si trasferirà a Ventimiglia per incontrare il sindaco e la giunta.

Successivamente, alle 18,15 assisterà all’inaugurazione del Ponte di Bevera, interamente ricostruito dopo l’alluvione dell’autunno 2014.

Sabato alle 11 il presidente Piana parteciperà, a Monesi di Mendatica, al taglio del nastro del nuovo asse stradale.