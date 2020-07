Imperia. Si è svolta ieri, presso il “Centro Cinofilo Aquarius”, la masterclass “Superjump Original” tenuta dal mattatore, poliedrico nonché responsabile del Nord Italia Superjump e braccio destro di Jill Cooper, Davide Tumiotto. L’evento ha avuto molto successo e il ricavato è stato devoluto interamente al Rifugio “La Cuccia” di Imperia.

Presenti in loco con due volontarie. Finalmente anche in Liguria sta decollando questo meraviglioso metodo di allenamento, il Superjump, studiato appositamente per migliorare prestazioni sportive senza danneggiare le articolazioni.