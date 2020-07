«Vi ammazzo il cane», denunciato autore delle minacce a Ventimiglia Alta

Ventimiglia. E’ stata sporta denuncia, al momento contro ignoti, nei confronti dell’autore del cartello sgrammaticato apparso a Ventimiglia Alta in vico Forni. «Fate attenzione ai cane per la pipi. Se vi vedo vi ammazo i cane»: il testo del messaggio scritto a penna su un foglio bianco in un italiano claudicante ma dai tano chiaramente intimidatori.

Stamane un cittadino di Ventimiglia ha presentato denuncia contro ignoti presso il commissariato di Polizia di Ventimiglia: in questo modo potranno iniziare le indagini volte a smascherare l’autore del messaggio anonimo.