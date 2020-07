«Vi ammazzo il cane». Cartello choc compare a Ventimiglia Alta

Ventimiglia. «Fate attenzione ai cane per la pipi. Se vi vedo vi ammazo i cane». E’ il messaggio sgrammaticato comparso scritto a penna su un foglio bianco comparso in vico Forni, nel centro storico di Ventimiglia.

Un messaggio che, a parte l’italiano in cui è scritto, appare chiaro nel suo tono minaccioso.

L’autore del cartello, che ha suscitato perplessità e paura nel borgo, al momento resta ignoto ma non è detto che non si riesca a risalire alla sua identità. In tal caso potrebbe incorrere in guai seri per aver minacciato di uccidere degli animali perché infastidito dall’urina sulla strada.