Ventimiglia. Si sono celebrati stamani, nella chiesa di Sant’Agostino, a Ventimiglia, i funerali dell’ex sindaco della città di confine Mario Blanco, morto a 79 anni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le conseguenze di una caduta in campagna. Decine le persone che si sono radunate in chiesa per dare l’ultimo saluto a Blanco, che oltre ad aver ricoperto la carica di sindaco per nome mesi nel 1986, era stato vice presidente della Fondazione Carige, segretario provinciale imperiese della Democrazia Cristiana e primo ad aprire, nel febbraio del 1994, un club du Forza Italia a Ventimiglia. Era stato l’ideatore dell’Agosto Medievale.

Al funerale, concelebrato dal parroco di Sant’Agostino don Ferruccio Bortolotto e da don Luca Salomone, hanno presenziato l’attuale sindaco Gaetano Scullino e l’assessore Tiziana Panetta. Presente il gonfalone della Città di Ventimiglia, sorretto dagli agenti di polizia locale, una delegazione di alpini, di cui faceva parte anche Blanco, e agenti della polizia di Stato.