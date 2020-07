Ventimiglia. A meno di 24 ore dall’esplosione della tubatura dell’acquedotto sottostante largo Torino che ieri ha mandato in tilt il traffico nella città di confine, stamani Ventimiglia si è svegliata con una nuova perdita, questa volta in via Roma all’altezza del civico 26.

In questo caso si tratta di una conduttura di distribuzione interna dell’acqua.