Ventimiglia, riceve raccomandata per 2 centesimi. Merlenghi chiede spiegazioni ad Aiga

Ventimiglia. Mauro Merlenghi ci scrive per rendere noto quello che gli è successo e chiedere al contempo spiegazioni ad Aiga: «Qualcosa non funziona. Da cittadino, nonché contribuente credo di avere tutto il diritto di chiedere spiegazioni. Recapitare bollette dell’acqua della società Aiga, da sottolineare con tanto di lettera raccomandata, per recuperare 0,02 euro, dicasi due centesimi».

«Un errore del sistema informatico? Comunque qualcuno avrebbe dovuto controllare o ancora peggio: perversa logica che un credito va recuperato costi quel che costi. Società in crisi e si possono permettere questi lussi, mi piacerebbe sapere quanto è costato questa operazione di recupero crediti?» – scrive Mauro Merlenghi.