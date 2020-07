Ventimiglia. In calendario una serie di eventi sulla spiaggia e all’aria aperta, per principianti ed atleti che possono mantenersi in forma o potenziare i propri allenamenti, ammirando il mare e il tramonto della città di confine.

Dopo la grande partenza di domenica scorsa sul Belvedere Resentello, per tutto il mese di luglio e agosto, la Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro, ex capitano di sestiere, posizionerà le sue bici al Marco Polo Beach: una collaborazione siglata con il gestore del noto stabilimento balneare, Diego Pani.

Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 e 45 fino alle 20 e 45 (due ride su prenotazione), sarà possibile pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning, nei mesi di luglio e agosto. Il divertimento è assicurato. Nella prima giornata si è registrato il tutto esaurito.

Prenotazioni al numero: 329 2549670.