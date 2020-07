Ventimiglia. Per pubblicizzare il tratto di passeggiata a mare che verrà completato entro un anno, Ventimiglia ha scelto una foto di Sanremo. Anche se nel post era specificato che si trattava di un’immagine scelta per dare l’idea del progetto che verrà realizzato nella città di confine, “l’errore” non è passato inosservato agli internauti, che hanno colto l’occasione per scherzare sulla scelta dell’immagine nella quale viene ritratta, inequivocabilmente, la ciclabile di Sanremo. Anche se nel post era specificato che si trattava di un’immagine scelta per dare l’idea del progetto che verrà realizzato nella città di confine.

La foto è poi stata cambiata dalla pagina della lista che appoggiava Scullino alle scorse comunali, che l’ha sostituita con l’immagine del rendering di Ventimiglia.