Ventimiglia, ponte di Bevera: venerdì l’inaugurazione

Ventimiglia. Sarà inaugurato nel pomeriggio di venerdì 10 luglio l’atteso ponte di Bevera. Rimasto seriamente danneggiato nell’autunno del 2014 in seguito a una alluvione, il ponte è stato poi demolito per essere ricostruito ex novo ma soltanto cinque anni dopo. Nell’ottobre 2019, infatti, l’autogru della ditta Vernazza ha posato i due impalcati da 41,5 metri ciascuno per un totale di 83 metri di travi in acciaio che costituiscono l’ossatura del pinte.

A differenza del precedente, inoltre, il ponte è illuminato, ha due corsie e un passaggio ciclo-pedonale a sbalzo. La larghezza complessiva è di 9,90 metri.

Il ponte è stato finanziato per oltre 2milioni di euro da Regione Liguria e per circa 900mila euro dal Comune.

All’inaugurazione, prevista alle 16, sarà presente anche il governatore ligure Giovanni Toti.