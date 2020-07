Ventimiglia piange Sestino Lesi dell’agenzia pratiche auto Marini

Ventimiglia. E’ spirato oggi Sestino “Tino” Lesi, da tutti conosciuto come “Marini“, cognome in realtà della moglie Luciana che aveva aperto e gestito l’omonima agenzia di pratiche automobilistiche e nautiche in piazza Cesare Battisti a Ventimiglia. Tino, che abitava sul lungomare insieme a Ventimiglia, aveva 92 anni.

Ex poliziotto, Sestino Lesi aveva lavorato per anni insieme alla moglie e al cognato Gianfranco nella loro agenzia. Conosciuto e stimato da tutti, lascia un grande vuoto nella città di confine.

I funerali verranno celebrati mercoledì 15 luglio alle 10,30 nella chiesa di Sant’Agostino.