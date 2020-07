Ventimiglia piange lo storico commerciante Luigi Riboldi

Ventimiglia. E’ morto Luigi Riboldi, 90 anni, storico commerciante della città di confine. Luigi, nato a Ventimiglia nel 1930, per anni aveva gestito il negozio di via Cavour avviato da suo padre negli anni Venti e dedicato inizialmente alla costruzione e al commercio di cucine economiche. Con il tempo l’attività si è trasformata in un negozio di elettrodomestici, in particolare di macchine da caffè di cui Luigi era molto appassionato.

I funerali di Riboldi avranno luogo domani, venerdì 4 luglio, alle 15 presso la chiesa di Sant’Agostino.

Lascia le figlie Patrizia, Raffaella e Stefania, e i nipoti Virginia, Beatrice, Vittoria, Giuseppe (consigliere comunale di maggioranza), Pier Luigi ed Eugenia.