Ventimiglia, Dimar tiene banco in consiglio comunale. Maggioranza coesa vota sì, Isnardi pecora nera

Ventimiglia. E’ arrivata ben dopo la mezzanotte la votazione della prima pratica del cosiddetto “Caso Dimar“, relativa all’interesse pubblico per la trasformazione in zona commerciale (da industriale) di quattro edifici di Bevera che ospiteranno altrettanti negozi di genere non alimentare.

La pratica è passata con il voto favorevole dell’intera maggioranza ad eccezione del consigliere Bartolomeo Isnardi (FdI), contrario così come tutti i gruppi di minoranza. «Voterò questa pratica per dovere di partito – ha precisato il presidente del consiglio Andrea Spinosi (Lega) – ma il mio animo, la mia coscienza, mi dice che forse non sto facendo la cosa giusta. Ma io non voto contro la mia maggioranza, Isnardi».

Ad illustrare la pratica è stato l’assessore Tiziana Panetta che ha sottolineato come il consiglio comunale sia stato chiamato a votare l’interesse pubblico del progetto. «Gli uffici che hanno istruito la pratica hanno ravvisato l’interesse pubblico sotto diversi aspetti – ha spiegato – Per lo sviluppo economico della città, per l’aspetto sociale e occupazionale; per il recupero di un’area industriale dismessa; perché la destinazione d’uso di tipo commerciale è compatibile con assetto territorio e anche perché l’aspetto economico contabile che prevede l’erogazione di tre diversi contribuiti per circa 3milioni di euro oltre alla realizzazione di un parcheggio in zona Bevera per il quale i privati avranno l’obbligo di effettuare la manutenzione straordinaria e ordinaria». Oltre a questo, l’amministrazione ha proposto un emendamento per chiedere ai privati di acquistare ed installare nella zona schermi per pubblicizzare le attrattive Ventimiglia.

«Il consiglio valuterà quattro distinte pratiche per quattro edifici distinti – ha ribadito l’assessore -. Quattro pratiche non comportano la sussistenza di un parco commerciale in quanto dall’esame di tutte le pratiche è emersa la separazione degli edifici, dei servizi, degli accessi: quindi ogni struttura è a sé stante».

Prima della discussione, il consigliere di maggioranza Bartolomeo Isnardi (FdI) ha depositato un documento che prova l’esistenza di un abuso edilizio commesso da parte dei privati che hanno chiesto il cambio di destinazione d’uso. Argomento, questo, che però non ha interrotto la discussione della pratica. «Non è rilevate ai fini della votazione», ha detto il segretario comunale.

La discussione, durata oltre due ore, si è così aperta con le considerazioni del consigliere di opposizione Gabriele Sismondini: «Vorrei sapere se qualcuno ha preso in considerazione il periodo che stiamo vivendo adesso. Si parla di una sentenza Tar del 2016, le cose sono cambiate e cambieranno ancora». Secondo il consigliere la presenza della bretella autostradale che conduce i turisti, e in special modo i francesi, direttamente a Bevera, costituisce un disincentivo per proseguire verso il centro cittadino.

«Stasera sono soddisfatto del dibattito che si è sviluppato perché finalmente mettete sul piatto scelte e consapevolezza che avete maturato come maggioranza – ha dichiarato, dai banchi dell’opposizione, l’ex sindaco Enrico Ioculano, che ha espresso perplessità sui cambiamenti di vedute a due mesi dall’ultimi consiglio comunale in cui la maggioranza era apparsa spaccata – Cosa sia successo dal 16 maggio ad oggi non l’ho capito».