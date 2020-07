Ventimiglia, la polizia arresta per reati di mafia latitante ex collaboratore di giustizia

Ventimiglia. Agenti di polizia hanno arrestato Vincenzo Faggioli, 61enne di Salerno, ex collaboratore di giustizia, latitante per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e porto di armi in luogo pubblico.

L’uomo è stato tratto in arresto a seguito delle articolate indagini condotte dalla squadra mobile di Salerno e di Vercelli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, nella mattinata del 25 luglio scorso, presso la stazione ferroviaria ventimigliese. Per i reati commessi deve scontare un residuo di pena di anni 9 mesi 1 e giorni 19 di reclusione e una multa di 4.500 euro.