Ventimiglia. Un uomo di 77 anni, C.S., residente a Ventimiglia, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in tarda mattinata a largo Torino. L’anziano viaggiava in sella a uno scooter quando, per ragioni ancora da chiarire, è scivolato sull’asfalto riportando un grave trauma cranico e perdendo molto sangue.

A soccorrerlo il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, che ha accompagnato il ferito all’eliporto di Bordighera dove lo attendevano i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e l’elicottero Drago che lo ha trasferito al Santa Corona di Bordighera in codice rosso di massima gravità.

La polizia locale di Ventimiglia ricostruirà l’esatta dinamica dell’incidente.