Ventimiglia, inaugurato in via Hanbury il ristorante-pizzeria La Musa

Ventimiglia. E’ stato inaugurato oggi, con l’augurio del sindaco Gaetano Scullino e del consigliere Francesco Mauro, il nuovo ristornate-pizzeria di via Hanbury: “La Musa“.

L’area pedonale di Ventimiglia si arricchisce di un locale moderno e accogliente, gestito dai coniugi Veronica Lanzo e Renato De Lucia. La coppia per dieci anni ha gestito con successo l’ex “Ritrovo degli artisti” in via Cavuor, trasformandolo prima in “Pasta e Pizza” e poi in “La Musa” nel 2016. Per dare ai propri clienti un’accoglienza migliore, soprattutto in estate, il locale è stato trasferito in via Hanbury, dove i piatti semplici ma prelibati della cucina tradizione ligure e napoletana potranno essere gustati sia a pranzo che cena nell’ampio dehor a disposizione.

Il ristorante in estate sarà aperto tutti i giorni ad eccezione della domenica.

Per prenotazioni: 0184356882.