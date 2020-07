Ventimiglia, in mutande in mezzo alla strada causa incidente a Latte

Ventimiglia. Un uomo in mutande sul marciapiede a Latte. Non si può dire che fosse nudo, ma la presenza dello straniero – secondo alcuni passanti ubriaco e molesto – non è passata inosservata tra gli automobilisti, che hanno allertato le forze dell’ordine. Il giovane, accompagnato in commissariato per essere identificato, ha creato non poca confusione sull’Aurelia, tanto che avrebbe anche causato, seppur involontariamente, un incidente stradale.

Una donna in sella a uno scooter, infatti, ha tamponato l’auto che la precedeva quando questa si è fermata di colpo, in curva, per la presenza dello straniero in mezzo alla strada. La scooterista, M.S., è stata accompagnata al punto di primo intervento di Bordighera dove i medici l’hanno medicata e poi dimessa.