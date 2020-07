Ventimiglia, guasto sulla linea ferroviaria per la Francia. Traffico interrotto

Ventimiglia. Dalle 5 di stamani il traffico ferroviario da e per la Francia è interrotto a causa di un guasto sulla linea Ventimiglia-Nizza. Tutti i treni vengono al momento soppressi.

Si preannuncia una giornata nera per i frontalieri che raggiungono il proprio posto di lavoro in treno. Anche perché al momento non si conosce l’entità del guasto e la circolazione ferroviaria potrebbe riprendere solo in tarda mattinata, forse non prima delle 12.