Ventimiglia, giovane torna dal lavoro e viene aggredito da tre stranieri

Ventimiglia. Un diciannovenne, cintura marrone di karate wado ryu, è stato aggredito nella tarda serata di ieri da tre stranieri che hanno tentato di rapinarlo puntandogli un taglierino alla gola. I fatti sono successi in stazione a Ventimiglia. Stando a quanto ricostruito, il giovane, che lavora a Monaco, appena sceso dal treno è stato assalito sui binari da uno sconosciuto che lo avrebbe braccato da dietro e avrebbe tentato di estorcergli denaro, dopo avergli puntato la lama sotto la gola.

A quel punto il diciannovenne, stando a quanto raccontato, si sarebbe abbassato come per prendere il portafoglio che teneva nello zaino, ma invece di cedere al ricatto, ha dato una gomitata all’aggressore ed è riuscito ad allontanarsi, restando lievemente ferito. A quel punto altri due stranieri sono accorsi per aiutare l’aggressore, ma il giovane era già in salvo.

Dopo i fatti avvenuti ieri, quando un migrante senza alcun apparente motivo si è scagliato contro due agenti della Polfer, si tratta della seconda aggressione avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria.