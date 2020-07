Ventimiglia, Flavio Giuliani 30 anni da macchinista ferroviere. Ieri la festa del pensionamento

Ventimiglia. In pensione dopo 30 anni di lavoro da macchinista ferroviere. Flavio Giuliani sale sul treno per la prima volta come impiegato nel 1981 e ieri (10 luglio) ne è sceso per l’ultima in divisa, alla stazione della città di confine, da un locomotore agghindato per celebrare il suo ritiro.

Ad attenderlo allo scalo sui binari c’erano colleghi, amici e familiari che lo hanno festeggiato con una splendida torta fatta a forma di convoglio. Giuliani figura anche tra i curatori del museo ferroviario sito nella nuova stazione di Taggia.