Ventimiglia e Dolceacqua in lutto per la piccola Chiara

Ventimiglia. Ha sprofondato nel dolore due comunità, la morte della piccola Chiara, scomparsa ieri a 10 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia.

Chiara, che abitava a Dolceacqua, era allieva della scuola “New Dance” di Ventimiglia. A ricordarla è stata la sua insegnante, Marisa Faccio, che ha lasciato per la sua ballerina un messaggio pieno di commozione: «Ricorderemo per sempre l’amore e il bene che hai donato tutti i giorni della tua vita. Incontrarti e conoscerti è stato un grande dono e un privilegio. Sei stata una guerriera strepitosa e vivrai per sempre nei nostri cuori».

La ragazzina frequentava i corsi di danza classica e moderna da quando aveva 5 anni. Chiara lascia la mamma, il papà e il fratello, oltre a tanti amici che le volevano bene.