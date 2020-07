Ventimiglia. Due incidenti, fortunatamente non gravi, ma verificatisi nell’arco di pochi minuti di distanza l’uno dall’altro hanno mandato in tilt il traffico nella città di confine. Il primo incidente è avvenuto in corso Francia, allo svincolo per via Gallardi, dove due scooter si sono scontrati forse per una mancata precedenza. Entrambi i giovani, un minorenne e un ragazzo poco più grande, in sella ai due motorini sono stati portati in ospedale per accertamenti in codice giallo di media gravità. A riportare ferite più gravi è stato il maggiorenne, che si è fatto male a una gamba. Sul posto sono accorse due ambulanze (Croce Azzurra e Croce Verde Intemelia) e una pattuglia di polizia locale impegnata nel dirigere il traffico e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo scontro all’incrocio tra corso Genova e via Chiappori, davanti all’Oviesse. In questo caso l’incidente ha visto coinvolte un’auto e una moto, con il centauro finito a terra e soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa. Illeso il conducente del suv.