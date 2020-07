Ventimiglia, domenica torna il Desbaratu

Ventimiglia – Domenica 2 agosto, dalle ore 8 alle 20 si terrà l’annuale appuntamento con il Desbaratu, la giornata commerciale organizzata grazie al patrocinio del Comune e di Confcommercio.

L’edizione straordinaria, organizzata seguendo tutte le normative previste per contrastare il COVID19, prevede un percorso che toccherà varie zone della città come Via Cavour (da Largo Torino fino a Via Chiappori), Via Ruffini, un tratto di Via Mazzini e, infine, le isole pedonali di Via Hanbury e Piazza Falcone-Borsellino.