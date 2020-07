Ventimiglia. Tragedia sfiorata nella spiaggetta di Latte per l’improvviso crollo di un grosso ramo di pino che ha cadendo al suolo ha trascinato parte del muro di cinta di Villa Sella.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del discattamento di Ventimiglia, la polizia di Stato, gli agenti della polizia locale e la Guardia Costiera che hanno transennato l’area per renderla inaccessibile.

Nel momento del crollo in spiaggia, così come nello specchio acqueo antistante, si trovavano diversi bagnanti tra cui bambini. Una donna, rimasta ferita ad una gamba in modo non grave, è stata accompagnata in ospedale con un’ambulanza per accertamenti.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno perlustrato il fondale nell’area in cui si è verificato il crollo per scongiurare la presenza di bagnanti rimasti incastrati sotto i rami.