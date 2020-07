Ventimiglia, cade sulla scogliera e si ferisce. Soccorso da Vigili del Fuoco e Guardia Costiera

Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio per un turista francese caduto da un sentiero della pineta dei Balzi Rossi sulla scogliera sottostante mentre passeggiava insieme alla moglie e ad amici. L’uomo non riusciva più ad alzarsi a causa della probabile frattura del ginocchio sinistro. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, insieme a un’ambulanza. In supporto è giunta da Sanremo anche la motovedetta CP864 della Guardia Costiera.

Per agevolare le operazioni di soccorso, il ferito è stato portato con un gommone sulla motovedetta che lo ha poi accompagnato nel porto di Ventimiglia per consegnarlo alle cure dei medici.