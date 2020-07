Ventimiglia. S. Messa e gare sociali in ricordo di Franco Paganelli. Molti concittadini sono convenuti nello spazio esterno della Bocciofila di Roverino, nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 luglio, per ricordare con una Santa Messa officiata dai sacerdoti don Rito e don Mario, il presidente Franco Paganelli in carica dal 1973 e deceduto tre mesi fa all’inizio dell’emergenza sanitaria all’età di 72 anni.

In un bellissimo dépliant che ha visto la luce in occasione del 50° anniversario di Fondazione della Bocciofila ( reperibile in sede ), sono evidenziate le numerose iniziative sportive e di carattere sociale e ricreativo realizzate nel popoloso quartiere con l’impegno di Paganelli, consiglieri e soci “attivi”.

Foto 2 di 2



La vita continua e l’attività agonistica riprende alla Bocciofila di corso Limone Piemonte nel week-end 18-19 luglio con le gare sociali di bocce e pétanca. Per contatti e iscrizioni tel. (0184)998023.

(Foto E. Raneri)