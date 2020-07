Ventimiglia, 6000 Sardine Ponentine e Rete Sanremo Solidale invitano associazioni a flash mob contro chiusura di Campo Roja

Ventimiglia. 6000 Sardine Ponentine e Rete Sanremo Solidale invitano numerose associazioni alla mobilitazione indetta per domenica 26 luglio, alle 18, al Belvedere Resentello (rotonda, vicino al Biscione e alla ruota panoramica) per un flash mob di dimostrazione di contrarietà alla chiusura del campo Roya, auspicando la più ampia partecipazione popolare possibile.

6000 Sardine Ponentine e Rete Solidale sottolineano che «il campo, fin dalla sua istituzione nell’estate 2016 come campo di transito, ha assistito gli immigrati richiedenti asilo e tutti gli altri, la maggior parte, desiderosi di recarsi all’estero, non solo fornendo un tetto e il cibo indispensabile, ma soprattutto consulenze legali e informazioni sulla prassi da seguire per chi volesse rimanere in Italia ed è anche stato un punto di riferimento per le persone respinte».

«Ora il campo è stato chiuso ai nuovi ingressi causa covid, ma continua a rimanere inaccessibile, nonostante che la Croce Rossa abbia saputo gestire la quarantena ormai terminata e che sia ancora disposta a farlo in caso di bisogno. Sappiamo che ormai la chiusura definitiva è vicina, come se così facendo Ventimiglia potesse essere “liberata” dalla presenza degli immigrati, ma sarà proprio il contrario, perché nel frattempo alla frontiera continuano ad arrivare persone nuove, tra cui famiglie e minori, 140 solo domenica 12 luglio e, se anche le prossime fossero fermate prima, ne arriverebbero altre respinte da Francia e Germania. Inoltre causerebbe il riversamento dei migranti in città, per le strade, nella stazione FS, sul fiume, con conseguente rischio di maggiore diffusione del Covid-19, e non risolvendo né migliorando, bensì peggiorando le condizioni migratorie e la vivibilità della cittadina stessa di Ventimiglia per i cittadini.

Per questi motivi le suddette associazioni hanno scritto una lettera alla ministra degli interni Lamorgese e al ministro degli esteri Di Maio affinché si adoperino sia a continuare nell’opera di convincimento degli altri Stati europei a condividere con l’Italia la responsabilità dell’accoglienza di quote di immigrati, sia a mantenere aperto il campo Roya di Ventimiglia, città di transito verso la Francia» – dicono 6000 Sardine Ponentine e Rete Sanremo Solidale.

Le associazioni/enti/partiti/privati firmatari dell’appello e delle lettere:

Sardine Ponentine, Sanremo – Ventimiglia

Lista civica Città Bene Comune, Sanremo

Aifo Imperia, Imperia

Arci provinciale, Imperia

M.I.A. Arcigay, Sanremo

Rifondazione Comunista, Circolo “Valeria Faraldi”, Sanremo

Associazione “Popoli in Arte”, Sanremo

Anpi, sezione di Sanremo

Anpi, sezione di Ventimiglia

Progetto 20K, Ventimiglia

Centro sociale “La Talpa e l’orologio”, Imperia

Tavolo Festa dei Popoli, Sanremo

Tavolo Scuola di Pace, Ventimiglia

Associazione “Angeli di pace”, Sanremo

Associazione culturale P.EN.E.L.O.P.E, Bordighera

Comitato Art. 2, Ventimiglia

Caritas intemelia, Ventimiglia

Servizi Caritas, Imperia

Associazione “Mappamondo”, Sanremo

Associazione culturale “Arte senza confini”, Sanremo

AUSER, Sanremo

Associazione Spes Ventimiglia

Associazione “Casa Africa”, Bordighera

Libera, Imperia

Lista civica Sanremo Attiva, Sanremo

Refugee Welcome, Imperia

Legambiente, Circolo Valle Argentina, Taggia

ADN Association pour la Democratie en Nice, Nizza

Roya Citoyenne, Val Roya

Adesioni individuali:

Paola Mazzucchi, Ventimiglia

Giovanna Maisano, Ventimiglia

Fabiola Brisigotti (“Greenpeace”)

Silvana Vinai (“Non una di meno”)

Tiziana Pavone, Sanremo

Matteo Lupi, Arma di Taggia

Rito Alvarez, Ventimiglia

Giovacchino Carli, Sanremo

Paolo Lizzadro, Ventimiglia

Edy Santamaria, Sanremo

Dario Daniele, Sanremo

Simonetta Revelli, Sanremo

Andrea Zammataro, Sanremo

Mauro Lazzaretti, Ventimiglia

Teresa Maffeis (“Association pour la Democratie en Nice”, ADN), Nizza

Pino Ghersi, Sanremo

Angelo Danio, Sanremo

Jonathan Terino, Sanremo

Emma Boie, Sanremo

David Terino, Sanremo

Manon Del Core, Santo Stefano al mare

Davide Fassola, Sanremo

Daniela Carlone, Sanremo

Laura Allegretti, Sanremo

Marina Gori, Sanremo

Laura Grassiano, Diano San Pietro

Clarice Basso, Pairola

Amelia Narciso, Sanremo

Antonella Viale, Imperia

Manuela Roggero, Sanremo

Robert Von Hackwitz, Sanremo

Maria Zucchi, Sanremo

Maria Paola Rottino, Sanremo

Susanna Bernoldi, Imperia

Anna Reggiardo, Genova

Maria Giulia Latini, Sanremo

Fabio Burattini (“Amnesty International”), Ancona

Monica Ferrari, Imperia

Giulio Bregliano, Imperia

Maria Teresa Pollero, Imperia

Luciano Codarri, Ventimiglia

Biancamaria Maddalena Peruzzi, Sanremo

Pino Pannuti (“Rifondazione comunista”), Sanremo

Beatrice Pallotti, Ceva

Alessio Bellini, Sanremo

Rose Rafinure, Sanremo

Mara Corradi, Sanremo

Eraldo Bigi, Sanremo

Per chiarimenti scrivere a retesanremosolidale@gmail.com, oppure sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/rsssanremo/ dove sono disponibili le lettere ai ministri Di Maio e Lamorgese.