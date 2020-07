Vela, misure a sostegno degli istruttori federali: indicazioni e modalità per la domanda

Genova. La Federazione Italiana Vela comunica che come da delibera presa in occasione dell’ultimo Consiglio Federale sono state prese delle misure a sostegno degli Istruttori Federali.

Tutte le indicazioni e la modalità per la domanda sono presenti su Contributi_istruttori. Si sottolinea come la presentazione della richiesta, completata in ogni sua parte, pena la non presa in esame, dovrà essere obbligatoriamente effettuata tramite PEC all’indirizzo amministrazione@federvelapec.it dalle 12 di lunedì 6 luglio 2020. Tutte le domande antecedenti la data e l’ora non saranno prese in considerazione.

L’Autodichiarazione_per_contributo_istruttori

Il modulo_autocertificazione